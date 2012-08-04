Nintendo Switch
Toree and Friends Collection s'offre une version physique sur Nintendo Switch
Par ggvanrom - Il y a 14 heures
Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec Diplodocus Games et Siactro pour proposer aux joueurs Toree & Friends Collection sur Nintendo Switch en édition physique, disponibe à partir du 9 avril 2026. Derrière ce nom se cache une compilation de différents titres :
- Toree 3D Platformer Collection, qui contient :
- Toree 3D
- Toree 2
- Regina & Mac
- Macbat 64 (Contains unlockable game Kiwi 64)
- Regina & Mac World (unlockable in-game)
- Super Kiwi 64
- Toree Saturn
- Beeny
- Toree Panic Pack
En tout, 4000 unités seront disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir de 35,55€ (frais de port non inclus).
Source : Com/