Nintendo Switch

Toree and Friends Collection s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Par ggvanrom - Il y a 14 heures

Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec Diplodocus Games et Siactro pour proposer aux joueurs Toree & Friends Collection sur Nintendo Switch en édition physique, disponibe à partir du 9 avril 2026. Derrière ce nom se cache une compilation de différents titres :

  • Toree 3D Platformer Collection, qui contient :
    • Toree 3D
    • Toree 2
    • Regina & Mac
    • Macbat 64 (Contains unlockable game Kiwi 64)
    • Regina & Mac World (unlockable in-game)
  • Super Kiwi 64
  • Toree Saturn
  • Beeny
  • Toree Panic Pack

En tout, 4000 unités seront disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir de 35,55€ (frais de port non inclus). 

Source : Com/