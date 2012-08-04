Toree and Friends Collection s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Super Rare Games vient d'annoncer un partenariat avec Diplodocus Games et Siactro pour proposer aux joueurs Toree & Friends Collection sur Nintendo Switch en édition physique, disponibe à partir du 9 avril 2026. Derrière ce nom se cache une compilation de différents titres :

Toree 3D Platformer Collection , qui contient : Toree 3D Toree 2 Regina & Mac Macbat 64 (Contains unlockable game Kiwi 64) Regina & Mac World (unlockable in-game)

, qui contient : Super Kiwi 64

Toree Saturn

Beeny

Toree Panic Pack

En tout, 4000 unités seront disponibles sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir de 35,55€ (frais de port non inclus).