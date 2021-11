Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 46/2021 en France - Les Pokémon s'offrent 3 places au classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 46 de l'année 2021 (du 15 au 20 novembre 2021 ) qui nous est proposé.

Sans grande surprises, l'arrivée des nouveaux Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante est venue chambouler le classement. Les titres développés pour la première fois par ILCA s'offrent ainsi les 3 premières places du classement, à l'unité et avec le pack réunissant les deux versions. Le reste du classement est quant à lui occupé par les autres mastodontes de fin d'année chez la concurrence ; FIFA 22 et Battlefield 2042. Nous vous laissons découvrir le top détaillé ci-dessous :

Pokémon Diamant Etincelant (Switch) Pokémon Perle Scintillante (Switch) Pack Duo Pokémon (Switch) Battledfield 2042 (PS5) FIFA 22 (PS4)