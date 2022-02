Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 06/2022 en France - Des Pokémon, des gangsters, et un moutachu en trio gagnant

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 06 de l'année 2022 (du 7 au 12 février 2022 ) qui nous est proposé.

S'il n'est pas étonnant de retrouver Légendes Pokémon : Arceus une nouvelle fois en pôle position, c'est l'arrivée des gangsters à la seconde place qui a de quoi surprendre avec la sortie de la version boîte de GTA : The Trilogy - The Definitive Edition sur Nintendo Switch. Pour le reste du classement on retrouvera Mario et ses compagnons, ainsi qu'un Dying Light 2 qui continue de s'accrocher à la 5ème marche du podium. Vous trouverez le classement complet ci-dessous :

Légendes Pokémon : Arceus (Switch) Gran Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Mario Party Superstars (Switch) Dying Light 2 : Stay Humain (PS4)