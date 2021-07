Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 26/2021 en France - Une semaine 100% Nintendo Switch

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 25ème semaine de l'année 2021 (du 21 au 26 juin ) qui nous est proposé.

Il n'aura pas fallu longtemps pour que le duo iconique Ratchet & Clank vacille et disparaisse du Top 5 hebdomadaire. Ratchet & Clank : Rift Apart remercié, on retrouve donc à nouveau un top 100% Nintendo Switch avec 3 titres mettant en scène le plombier moustachu. Retrouvez ci-dessous le top complet.

Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Animal Crossing : New Horizons Mario Golf : Super Rush Ring Fit Adventure