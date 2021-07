Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 25/2021 en France - Mario vient mettre un coup de putter à Ratchet

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 25ème semaine de l'année 2021 (du 21 au 26 juin ) qui nous est proposé.

Après deux semaines en haut du classement français, Ratchet & Clank : Rift Apart vient finalement de se faire voler sa place par le plombier moustachu et son dernier titre Mario Golf : Super Rush sur Nintendo Switch. Outre ce chamboulement, on retrouve une fois de plus les mêmes habitués au classement. Retrouvez ci-dessous le top complet.

Mario Golf : Super Rush Ratchet & Clank : Rift Apart Mario Kart 8 Deluxe Ring Fit Adventure Super Mario 3D World + Bowser's Fury