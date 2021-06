Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 22/2021 en France - Une semaine 100% Nintendo Switch

Alors que l'E3 bat son plein actuellement, on en oublierait presque notre bonne vieille chronique des top hebdomadaires. Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 22ème semaine de l'année 2021 (du 31 mai au 5 juin ) qui nous est proposé.

Au menu cette semaine, un top composé exclusivement de titres Nintendo Switch. Avec un Miitopia qui s'accroche encore, et un Animal Crossing : New Horizons qui est revenu nous faire un petit coucou dans le classement. Voici sans plus attendre le top des ventes :

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Ring Fit Adventure Miitopia Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing : New Horizons