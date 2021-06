Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 21/2021 en France - Un mutant au sommet du classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 20ème semaine de l'année 2021 (du 17 au 22 mai ) qui nous est proposé.

Développé sur PS4 et Xbox One par Experiment 101, c'est l'action-RPG Biomutant qui s'offre cette semaine la première place du classement français. Le reste du top est occupé par l'écurie Nintendo avec le quatuor Miitopia, Ring Fit Adventure, Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Mario Kart 8 Deluxe. Animal Crossing : New Horizons est une fois de plus absent du top cette semaine.