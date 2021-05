Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 19/2021 en France - Le Berger de l'espace fait son entrée au classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 19ème semaine de l'année 2021 (du 10 au 15 mai ) qui nous est proposé.

Installé depuis la semaine dernière dans le top, les zombies de Resident Evil Village maintiennent leur position en se plaçant en 1ère et 3ème position pour les versions PS4 et PS5. Nintendo de son côté sauve la mise avec deux titres phares : Super Mario 3D World + Bowser's Fury à la seconde place, et Mario Kart 8 Deluxe à la quatrième. Et pour conclure le top, nous retrouvons le commandant Shepard à la cinquième place avec Mass Effect : Edition Legendaire sur PS4, que nous vous conseillons vivement si vous n'avez pas encore fait la trilogie originale

Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S19 est disponible ! Découvrez-le ici https://t.co/9z8YtXDcjr #GSD pic.twitter.com/Dh6Vr9VOiY — SELL (@SELL_JeuxVideo) May 25, 2021

Source : Sell