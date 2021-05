Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 18/2021 en France - Les zombies envahissent le podium

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 18ème semaine de l'année 2021 (du 3 au 8 mai ) qui nous est proposé.

8ème opus principal d'une saga culte qui célèbre ses 25 ans de carrière cette année, Resident Evil VIII / Village frappe un grand coup en se plaçant en 1ère, seconde et 5ème position dans le top, avec dans l'ordre décroissant les versions PS5, PS4 et Xbox Series. Côté Nintendo l'honneur est sauf avec deux titres présents en 3ème et 4ème position : New Pokémon Snap et Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Source : Sell