Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 21/2023 en France - On prend les mêmes, et on recommence

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 21 de l'année 2023 (du 22 au 27 mai). En comparaison de la semaine dernière, aucune nouveauté au classement si ce n'est un léger changement de position. The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom est toujours en première position, accompagné par Mario Kart 8 Deluxe et Hogwarts Legacy. Pour le reste du classement, c'est encore du Zelda avec l'édition collector du dernier jeu en date, et le retour de Breath of the Wild. Vous trouverez le classement détaillé ci-dessous.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Hogwarts Legacy (PS4) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom - Edition Collector (Switch) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch)