Tools Up! Garden Party - La 3ème partie du DLC "Home Sweet Home" est disponible sur Nintendo Switch

Déjà disponible depuis décembre 2019 sur Nintendo Switch, le jeu Tools Up! s'est vu bénéficier entretemps d'un DLC divisé en 3 parties, dénommé Garden Party. The Knights of Unity et All in! Games ont annoncé ce jour que la 3ème partie dudit DLC était enfin disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour le télécharger rien de plus simple, il vous suffira d'acheter le pack saisonnier Tools Up! - Garden Party regroupant les 3 DLC, ou alors d'acheter cette 3ème partie sur le thème de l'automne de manière individuelle. Attention cependant, même en choisissant cette méthode vous aurez besoin des 2 parties précédentes pour l'utiliser.

Dans l'Episode 3: Home Sweet Home, les joueurs pourront se livrer à toutes sortes de fantaisies jardinières, mais ils feraient mieux de bien se couvrir parce que le temps se rafraichit ! Les pluies passagères et des nappes de brouillard encadreront les longs après-midis passés à ratisser des feuilles d'automne colorées et à récolter des légumes de saison. Mais ce n'est pas le moment de se reposer ! Le Smog Malodorant nécessitera que les joueurs gardent leurs sens en alerte (enfin, sauf leur odorat !) en faisant tout ce qui est en son pouvoir pestilentiel pour les empêcher d'accomplir leur travail. Par chance, le fidèle compagnon canin de Tools Up Co. (que vous pouvez câliner !) peut vous aider à garder cet importun à distance.

A noter que pour l'occasion, la version de base de Tools Up! est actuellement proposé à 3,99€ au lieu de 19,99€ jusqu'au 5 septembre 2021 , soit une réduction de -80% sur le titre.

Source : Nintendo