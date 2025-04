Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 arrive en juillet sur Nintendo Switch 2

Les fans de skateboard avaient été déçus de ne pas voir la Nintendo Switch annoncée comme plateforme lors de l'annonce de Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. L'erreur a été rectifiée lors du dernier Nintendo Direct qui vient ainsi confirmer la sortie du titre sur Nintendo Switch, mais également sur Nintendo Switch 2. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 est normalement attendu pour le 8 juillet 2025 .

Prépare-toi au retour d'une franchise légendaire avec Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4. Tout ce que tu as aimé revient dans une version améliorée proposant des skateurs supplémentaires, de nouveaux parks, des tricks encore plus dingues, de la musique de malade, et bien plus encore !

- Réunis ton équipe avec le Multijoueur en ligne multiplateforme* qui peut accueillir jusqu'à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.

- Découvre de nouveaux parks ou mets le feu aux parks légendaires de Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 et Tony Hawk's™ Pro Skater™ 4. Les sites sont fidèlement reproduits dans une résolution HD époustouflante avec des objectifs simplifiés et le format épique des 2 minutes.

- Laisse parler ta créativité dans les nouveaux modes Créer un skateur et Créer un park, qui, pour la toute première fois, te donnent la possibilité de créer des objectifs personnalisés à partager avec des amis.

- Donne tout ce que tu as pour accomplir des objectifs plus difficiles et te lancer dans un mode Nouvelle partie+ amélioré.

- Que tu sois un amateur enthousiaste ou un véritable pro, tu retrouveras toute la maniabilité et la simplicité des commandes de Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2, ce qui te permettra de skater comme une vraie star.

Préviens le voisinage et embarque tes potes skateurs, c'est l'heure de tout déchirer. Tony Hawk est de retour et meilleur que jamais.