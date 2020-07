Tomb Raider : The Ultimate Experience bientôt sur Nintendo Switch ?

Il y a des jeux dont l'absence sur Nintendo Switch ne s'explique pas. Tomb Raider est de ceux-là... Cependant, il se pourrait que cela change très bientôt si on en croit une affiche promotionnelle pour Tomb Raider: The Ultimate Experience qui promet "les plus grandes aventures de Lara réunies en un seul pack"... Ce titre (qui en comporte donc plusieurs) serait prévu le 27 août prochain sur plusieurs plateformes dont la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch.

Alors, pour le moment il ne s'agit que d'une rumeur puisque l'authenticité de l'affiche n'a pas pu être pour le moment vérifiée. Evidemment, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons au courant.