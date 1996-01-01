Tomb Raider: Legacy of Atlantis - Le 4ème épisode de la mini-série de documentaires est disponible

Attendu pour le 12 février 2027 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous livres ses premiers secrets grâce à une série de mini documentaires proposés par Amazon Game Studios et Crystal Dynamics. Ils sont actuellement au nombre de 4 avec des sous-titres français, et nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est une réinterprétation moderne du tout premier Tomb Raider (1996), enrichie de nouveaux éléments narratifs qui relient cette aventure aux jeux plus récents de la saga.

Dans cette aventure, Lara Croft part à la recherche des fragments du Scion, un puissant artefact d'origine atlante. Son périple la conduit à travers les jungles du Pérou, les ruines de la Grèce antique, les déserts d'Égypte et une mystérieuse île méditerranéenne liée au mythe de l'Atlantide. Sur sa route, elle doit résoudre d'anciens mécanismes, explorer des tombeaux oubliés et affronter aussi bien des animaux sauvages que des créatures mythologiques, tout en découvrant les secrets de la civilisation atlante.

Le jeu conserve l'esprit du Tomb Raider original, en mettant l'accent sur l'exploration, les énigmes et l'aventure, tout en modernisant les graphismes, les déplacements et les combats grâce à l'Unreal Engine 5.