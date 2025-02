Tomb Raider IV-VI Remastered - Lara est de retour avec sa seconde trilogie sur Nintendo Switch

Si la première trilogie de la licence Tomb Raider reste encore en mémoire de bon nombres de joueurs aujourd'hui, il est néanmoins plus rare de trouver des fidèles de la seconde trilogie... Allez-vous profiter de cette année 2025 pour lui (re)donner une chance ? Proposé par Aspyr sur Nintendo Switch et supports concurrents, Tomb Raider IV-VI Remastered vous propose de (re)découvrir les titres suivants :

Disponible depuis ce 14 février au prix de lancement de 26,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Tomb Raider : The Last Revelation — Lara Croft découvre le tombeau perdu du dieu égyptien Seth et le libère involontairement, accomplissant ainsi une ancienne prophétie qui plonge l'humanité dans les ténèbres.

Tomb Raider : Chronicles — Suite aux événements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et présumée morte. À ses obsèques, ses proches se remémorent les secrets de son passé.

Tomb Raider : The Angel of Darkness — Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en cavale et découvre un complot sinistre impliquant des expériences alchimiques et la recherche d'artéfacts anciens.

Aspects clés

Profitez des graphismes classiques et remastérisés : jouez avec les modèles polygonaux originaux ou passez aux graphismes remastérisés à n'importe quel moment

Voyagez aux quatre coins du monde : accompagnez Lara Croft dans des lieux iconiques comme Le Caire, Rome, Paris et bien plus encore

Vivez les aventures les plus sombres de Lara : découvrez les secrets du passé de Lara Croft et résolvez le mystère de sa disparition