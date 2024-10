Tomb Raider IV-VI Remastered annonce Nintendo Switch

Alors que la première trilogie s'apprête à sortir la semaine prochaine sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physiques, Aspyr et Crystal Dynamics viennent tout juste d'annoncer la suite des aventures de Lara Croft avec Tomb Raider IV-VI. Attendu sur les mêmes supports que la première trilogie, cette compilation sera disponible à partir du 14 février 2025 au tarif de 29,99€ et proposera les 3 jeux suivants :

Après l'incroyable succès de Tomb Raider I-III Remastered, sorti plus tôt cette année sur PC et consoles, Tomb Raider IV-VI Remastered apportera le prochain trio d'aventures de Tomb Raider, développé à l'origine par Core Design, sur les plateformes modernes avec une variété d'améliorations que les joueurs pourront revivre ou expérimenter pour la toute première fois.

Découvrez des graphismes remastérisés qui donnent une nouvelle vie aux environnements, aux personnages et aux artefacts, avec la possibilité de basculer entre les graphismes classiques et modernes à la volée ! Choisissez entre les nouvelles commandes modernes inspirées des derniers opus de la série pour des mouvements plus fluides et la possibilité d'utiliser la caméra, ou optez pour les commandes originales de type char d'assaut. Le mode photo est également de retour avec toutes les poses de Tomb Raider I-III Remastered incluses, ainsi que de toutes nouvelles poses pour commémorer l'aventure ! Les joueurs trouveront également des mises à jour de qualité de vie, comme les barres de santé des boss, ainsi que de nouveaux trophées et succès* faisant référence à des moments emblématiques de la série.

Tomb Raider: The Last Revelation (1999)

Lara Croft découvre la tombe perdue du dieu égyptien Seth, le libérant involontairement et accomplissant une ancienne prophétie - qui plonge l'humanité dans les ténèbres. Poursuivie à chaque instant par son grand rival, l'archéologue sans scrupules Werner Von Croy, Lara se lance dans un voyage de découverte à travers l'Égypte, où elle doit surmonter les énigmes les plus ingénieuses et les pièges les plus infernaux jamais conçus, tout en affrontant un mal terrifiant venu d'outre-tombe.

Tomb Raider : Chronicles (2000)

Après les événements de The Last Revelation, Lara Croft est enterrée dans un tombeau égyptien et présumée morte. Lors de sa commémoration, ses proches se remémorent les secrets de son passé. Remontez le temps et vivez les aventures inédites de Lara, en introduisant de nouveaux mécanismes de jeu tels que la furtivité et l'équilibre sur la corde raide !

Tomb Raider : The Angel of Darkness (2003)

Accusée de meurtre, Lara devient une fugitive en cavale et découvre une sinistre conspiration impliquant des expériences alchimiques et la recherche d'artefacts anciens. Il revient à Lara d'empêcher cette alliance impie de déchaîner ses incroyables pouvoirs sur le monde.