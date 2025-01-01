Tomb Raider: Definitive Edition s'offre une édition physique sur Nintendo Switch 2

Déjà sorti en novembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, Tomb Raider: Definitive Edition s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2. L'éditeur Limited Run Games a en effet ouvert les précommandes pour une version physique du jeu sur Nintendo Switch 2 en deux éditions :

Edition Standard

Edition Collector, qui contient : Tout ce qui est inclus dans l'édition Standard Un magnifique coffret Steelcase, inspiré des caisses à thé Un porte-clés « Pry Axe » La bande originale sur CD Une carte de Yamatai



Nous vous laissons les visuels ci-dessous, les précommandes sont ouvertes sur la boutique en ligne de Limited Run Games jusqu'au 2 août 2026 , et l'expédition des exemplaires est attendue entre novembre et décembre.