Tomb Raider: Definitive Edition s'offre une édition physique sur Nintendo Switch 2
Déjà sorti en novembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2, Tomb Raider: Definitive Edition s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur Nintendo Switch 2. L'éditeur Limited Run Games a en effet ouvert les précommandes pour une version physique du jeu sur Nintendo Switch 2 en deux éditions :
- Edition Standard
- Edition Collector, qui contient :
- Tout ce qui est inclus dans l'édition Standard
- Un magnifique coffret Steelcase, inspiré des caisses à thé
- Un porte-clés « Pry Axe »
- La bande originale sur CD
- Une carte de Yamatai
Nous vous laissons les visuels ci-dessous, les précommandes sont ouvertes sur la boutique en ligne de Limited Run Games jusqu'au 2 août 2026, et l'expédition des exemplaires est attendue entre novembre et décembre.
L'aventure qui force la jeune et inexpérimentée Lara Croft à devenir une survivante endurcie a été remaniée pour les consoles nouvelle génération. Vous y retrouverez une Lara incroyablement détaillée et un environnement qui ressemble à s'y méprendre au monde réel. Lara doit endurer des combats intenses, personnaliser ses armes et son équipement pour survivre à sa première aventure et découvrir le secret mortel de l'île.