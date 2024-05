Tokyo Xanadu eX+ - L'Action-RPG de Nihon Falcom s'offre une sortie sur Nintendo Switch

Tokyo Xanadu est un Action-RPG sorti en 2015 sur PSVita, et ayant bénéficié d'une version améliorée sur PS4 dénommée Tokyo Xanadu eX+ sortie en 2016 au Japon. Après une distribution un peu chaotique en Occident, Tokyo Xanadu eX+ s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie sur Nintendo Switch le 25 juillet prochain . Contrairement à la version PSVita, cette version améliorée propose un scénario additionnel ainsi qu'une localisation améliorée. En attendant les prochaines informations sur la distribution du jeu en Occident, nous vous laissons découvrir le trailer de son annonce ci-dessous.

Il y a 10 ans, un tremblement de terre colossal a dévasté Tokyo et changé à jamais la vie de ses habitants. Depuis, la ville a été reconstruite et la vie a lentement retrouvé un semblant de normalité. Cependant, derrière le voile de cette métropole nouvellement reconstruite se cache un autre monde, qui renferme un sinistre secret. Le tremblement de terre qui a détruit Tokyo a en fait été causé par l'émergence d'un monde de l'ombre mystérieux et mortel connu sous le nom d'Eclipse. Il faut maintenant agir pour contrecarrer les légions d'Eclipse et assurer la protection de la paix ! Les caractéristiques de la version Switch de Tokyo Xanadu eX+ sont les suivantes : De nouveaux scénarios ! Profitez des histoires uniques des manieurs qui n'ont pas été dépeintes dans l'histoire principale. Une fois le jeu terminé, accédez à une toute nouvelle quête et poursuivez l'aventure !

Nouveaux personnages jouables, nouveaux monstres, donjons et boss ! Incarnez le mystérieux chevalier White Shroud. Brandissez une force inégalée et les pouvoirs de la lumière pour vaincre des monstres ignobles et des boss vicieux ! De plus, de nouveaux donjons remplis de nouveaux types de monstres féroces et de boss géants sont à combattre !

Nouveau mode combat de boss ! Revisitez les combats contre les différents boss qui apparaissent dans l'histoire principale. Le temps que vous passez sur chaque combat est enregistré ; à quelle vitesse pouvez-vous vaincre chaque boss ? Ce mode propose également le mode Boss Rush, qui vous permet d'affronter les boss les uns après les autres.