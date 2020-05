Le Tokyo Game Show 2020 annulé à son tour

2020 risque fort de rester dans les annales pour les organisateurs d'événementiel. Après la Paris Games Weeks, c'est au tour du Tokyo Game Show édition 2020 (TGS) d'annoncer l'annulation exceptionnelle de son salon qui aurait dû se dérouler du 24 au 27 septembre 2020 au Makuhari Messe de Chiba. L'organisateur Computer Entertainment Supplier's vient d'annoncer la nouvelle, mettant en avant le coronavirus et la situation imprévisible qui demeure concernant la santé et la sécurité des visiteurs.

C'est désormais acté, aucun gros salon de jeu vidéo ne se tiendra donc cette année. En revanche, Computer Entertainment Supplier's​ a annoncé qu'un événement online serait mis en place pour "minimiser" les dégâts.

Mise à jour importante de TGS2020 (8 mai 2020) - Annulation du TOKYO GAME SHOW 2020 pour éviter la propagation de COVID-19 mais qui devrait être organisé en ligne

Le TOKYO GAME SHOW 2020(TGS2020), qui se tiendra du 24 (jeu) au 27 (dim) septembre 2020, est désormais prévu en ligne. Le TGS2020, qui se tient habituellement au Makuhari Messe, est annulé.

En raison de l'apparition d'un nouveau coronavirus (COVID-19) à l'échelle mondiale et de la situation qui reste imprévisible au Japon également, l'organisateur et les co-organisateurs ont pris cette décision après avoir longuement réfléchi à la nécessité d'accorder la plus grande priorité à la santé et à la sécurité des visiteurs, des exposants et des parties prenantes. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de compréhension et de coopération.

De plus amples informations seront annoncées sur le site web officiel et dans les communiqués de presse à partir de la fin mai.