TOKOYO: The Tower of Perpetuity s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch en juin 2022, TOKOYO: The Tower of Perpetuity s'apprête à faire son retour le mois prochain sous un nouveau format. Red Art Games vient de signer un partenariat avec //commentout et PLAYISM pour proposer ce jeu d'action en 2D en versions physiques Standard et Deluxe. L'édition Deluxe sera proposée en 300 exemplaires exclusivement sur la boutique en ligne de Red Art Games à partir du 1er juin à 17h00, tout comme l'édition Standard. Les expéditions sont espérées dans le courant du mois de novembre 2023 . Pour vous faire une petite idée de la nature de TOKOYO: The Tower of Perpetuity, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.