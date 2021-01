TOHU - Un nouvel univers poétique enfin disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs d'univers originaux et décalés, la nouvelle création du développeur Fireart Games TOHU est enfin disponible sur Nintendo Switch. Accessible au prix de 11,69€ sur l'eShop, TOHU se démarque par son univers enchanteur, et sa bande originale composée par Christopher Larkin, qui s'est fait remarquer pour son travail sur Hollow Knight.

Lance-toi dans une toute nouvelle aventure qui se déroule au cœur d'un monde de planètes-poissons tout aussi étranges que merveilleuses. Explore des environnements pittoresques, résous des énigmes complexes et découvre la vérité sur une mystérieuse petite fille et son alter ego mécanique, Cubus.

Incarne une petite fille

Aventure-toi dans des lieux aux couleurs chatoyantes et à l'atmosphère envoûtante, rencontre des personnages intrigants puis résous des énigmes insondables pour accomplir ta quête : réparer le Moteur sacré. Sous les traits de la Fillette, ta légèreté n'a d'égale que ta souplesse ! Tu peux donc te frayer un chemin jusqu'à des zones du monde que nul autre personnage ne peut atteindre.

Exploite toute la puissance de Cubus

À tout moment, tu peux te métamorphoser en Cubus, l'ami mécanique de la Fillette. Tu as besoin de soulever quelque chose de lourd ? Il te faut de gros bras pour attraper des mouches-ampoules lorsqu'elles virevoltent au gré du vent ? Tu dois gagner un bras de fer improvisé avec un reflet ésotérique et plus ou moins tangible de toi-même ? Cubus s'occupe de tout.

Découvre de superbes mondes créés à la main

Chaque planète-poisson de TOHU prend vie grâce des visuels magnifiquement ensorcelants qui fourmillent de détails. Fais la connaissance de personnages bizarroïdes et découvre d'adorables bestioles à collectionner !

Résous des casse-tête créés de main de maître

Il te faudra déployer des trésors d'ingéniosité pour élucider des énigmes qui en feront voir de toutes les couleurs à tes cellules grises. En vrac : dénicher des bestioles pour alimenter en énergie ton navire céleste (plutôt fastoche) ou apprendre à utiliser un canon à taupe (à en défriser les poils de la moustache).

Plonge dans un univers sonore envoûtant

TOHU est sublimé par une bande-son signée Christopher Larkin, le compositeur primé qui s'est déjà illustré grâce à la musique d'Hollow Knight.