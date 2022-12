Togges - Le nouvel OVNI vidéoludique disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux 3D mêlant plateforme et casse-têtes, Togges est disponible dès à présent au prix de 19,99€ sur l'eShop de la NIntendo Switch. En attendant de découvrir notre test dédié signé Miki-Daisuki, nous vous laissons visionner le trailer de lancement de cet OVNI ci-dessous.

Un véritable OVNI du jeu vidéo !

Un mélange parfaitement dosé de mécaniques complètement nouvelles et agréablement familières.

Propagez et empilez d'adorables cubes pour explorer des mondes incroyables, collectionnez des objets, découvrez des histoires savoureuses et aidez le Président-Roi à prendre le contrôle de l'univers pour lutter contre une menace inconnue : le Néant.

Un titre unique en son genre dans lequel vous propagez et empilez d'adorables cubes (aussi appelés Togges).

Un jeu de plateforme et de collection classique en 3D.

De superbes mondes faits main et une direction artistique incroyable.

Un jeu non linéaire plein de contenus à explorer de long en large.

Un vaste éventail de personnages attachants et d'histoires amusantes.

Un gameplay nouveau, truffé de mécaniques créatives.

Une expérience de jeu exaltante dans des décors fascinants !

Sous les étoiles, au fin fond du cosmos, un mur infini se dresse entre l'univers et les dangers de l'inconnu. À travers les différentes constellations, les dirigeants de chaque domaine œuvrent pour protéger l'intégralité de l'Existence. Bienvenue dans Togges...

Explorez des mondes multiples et immergez-vous dans des décors incroyables aux vues renversantes. D'une ville futuriste dans la savane à un royaume fait de gâteaux aux carottes, découvrez des histoires hautes en couleur et liez des amitiés dans tout le cosmos.

Résolvez des puzzles environnementaux, utilisez des mécaniques créatives variées pour interagir avec le monde qui vous entoure et complétez toutes sortes de collections à travers des niveaux sur mesure. Chaque recoin déborde de trouvailles intéressantes !

Surmontez des défis en combinant les couleurs et les compétences de vos Togges, et amusez-vous à provoquer des situations inattendues grâce à un gameplay original aux niveaux ouverts et complexes que vous êtes libre d'explorer à votre guise pour affûter vos compétences.

Un jeu conçu avec amour, par et pour des fans de jeux de plateformes en 3D. Cet hommage enchanteur aux jeux créatifs étonnants de l'âge d'or de la plateforme 3D est une relecture moderne inspirée des grands classiques du genre.