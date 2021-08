TOEM : A Photo Adventure arrive cet automne sur Nintendo Switch

Projet développé par le studio indépendant Something We Made, TOEM : A Photo Adventure s'est laissé apercevoir le temps d'un trailer à l'occasion de L'Indie World du 11 août 2021. L'occasion de voir plus en détail l'univers de ce jeu d'aventure photographique.

Embarquez dans une expédition exquise, utilisez vos talents de photographe pour découvrir les secrets et la magie de TOEM dans ce jeu d'aventure dessiné à la main. Discutez avec des personnages excentriques, résolvez leurs problèmes en prenant de jolies photos et explorez un environnement relaxant!