Toasty Party - ReRolled Studio dévoile son nouveau titre à destination de la Nintendo Switch

Nouveauté fraîchement annoncée sur Nintendo Switch et signée ReRolled Studio, Toast Party se présente comme un jeu en deux dimensions se déroulant dans un univers basé sur la thématique du culinaire. Si à l'heure actuelle nous n'avons aucune vidéo de gameplay à nous mettre sous la dent, nous vous laissons néanmoins découvrir le teaser de Toast Party ci-dessous accompagné de quelques images. Le titre est attendu sur Nintendo Switch dans le courant de l'année 2022 .

Description

Les ingrédients pour une aventure gourmande ? Un soupçon de RPG, une pincée de party game, mélangez et voilà !

Toasty Party est un jeu d'aventure pour Nintendo Switch mêlant exploration et mini-jeux dans un univers culinaire à s'en lécher les babines ! Arpentez les rues de la capitale du P'tit Déj', les champs Tilly et plein d'autres lieux gourmands. Affrontez-y les champions locaux et devenez le nouveau Roi du Banquet !

Caractéristiques