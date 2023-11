Toasterball - Portons un toast à cette nouvelle sortie sur Nintendo Switch

C'est toujours quand on croit avoir vu la chose la plus insolite que les développeurs de jeux vidéo arrivent à nous surprendre en nous mettant la barre encore plus haut dans la catégorie WTF. Aujourd'hui, focus sur Toasterball. Développé par Les Crafteurs, un studio indé basé sur Lille, Toasterball est un jeu de sport multijoueur (1 à 4 joueurs en local) basé sur la physique, où les toasters sont des athlètes, les tartines volent dans tous les sens et le gameplay change après chaque but ! Attendu pour le 30 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu.

À propos de Toasterball Facile à apprendre, difficile à maîtriser : Les bases du Toasterball sont très simples : il suffit d'appuyer brièvement sur l'un des deux boutons de votre grille-pain, de le relâcher... et voilà ! Plus vous appuyez longtemps, plus votre toast volera haut. Variantes inattendues : Après chaque but, une variante de jeu aléatoire est sélectionnée. Nouvelle physique des balles, puits de lave, portails, plateformes mobiles ou explosions... Aucun match ne ressemble à un autre ! Des arènes emblématiques : Visitez les 5 arènes uniques du jeu, de la légendaire Toasterball Arena aux plages chaudes de Porto Rada. Grille-pain IA : Rencontrez Beep, Boop et Bleep-Bloop, vos grille-pain IA de nouvelle génération. Ajoutez-les à vos matchs pour combler le vide dans votre équipe, ou pour vous amuser en solo ! Matchs personnalisés : Entrez dans le "mode personnalisé" pour choisir n'importe quelle combinaison de variantes et d'arènes. Des athlètes légendaires : Que vous fassiez partie de l'équipe des Burners ou des Defrosters, incarnez l'un des 14 athlètes légendaires de la ligue de Toasterball !