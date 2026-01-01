Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark annoncé sur Nintendo Switch avec six shoot’em up cultes

L’éditeur Clear River Games a annoncé l’arrivée de Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark sur Nintendo Switch et PS4 le 29 août 2026 . Cette compilation rétro mettra à l’honneur plusieurs classiques du shoot’em up signés Toaplan, studio japonais légendaire du genre. La compilation réunira six versions arcade emblématiques :

Flying Shark (version arcade mondiale)

Sky Shark (version arcade US)

Hisho Same (version arcade japonaise)

Fire Shark (version arcade mondiale)

Same! Same! Same! (version arcade japonaise)

Same! Same! Same! version 2 joueurs (arcade japonaise)

Les joueurs pourront profiter d’un mode Arcade fidèle aux versions d’origine, mais également d’un Super Easy Mode pensé pour les nouveaux venus. Plusieurs fonctionnalités d’assistance seront aussi proposées, comme les célèbres M2 Gadgets affichés sur les côtés de l’écran pour anticiper les dangers et localiser les bonus cachés.

Le Challenge Mode découpera quant à lui chaque niveau en sections plus courtes afin de faciliter l’apprentissage, avec même une fonction de rembobinage automatique lorsque votre appareil est détruit.

Les acheteurs de la version numérique auront également accès à un DLC inclus dans l’édition physique, contenant plusieurs adaptations consoles rétro :

Sky Shark (NES, 1989)

Same! Same! Same! (Mega Drive japonaise, 1990)

Fire Shark (SEGA Genesis, 1990)

Le DLC ajoutera aussi Wardner, un jeu d’action/plateforme arcade sorti en 1987, accompagné de plusieurs variantes régionales et consoles :

Wardner

Wardner no Mori

Pyros

Wardner no Mori sur Famicom Disk System

Enfin, les joueurs possédant n’importe quel titre de la gamme TOAPLAN ARCADE GARAGE pourront télécharger gratuitement Teki-Paki, puzzle-game arcade sorti en 1991. Celui-ci proposera notamment des classements en ligne ainsi que la possibilité de visionner les meilleures parties des joueurs les mieux classés.