To Hell with the Ugly - Le prochain jeu d'ARTE France et de La Poule Noire sera disponible fin mai sur Nintendo Switch

Développé par La Poule Noire, To Hell with the Ugly est le nouveau projet co-produit par ARTE France. Attendu pour le 30 mai 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Adapté du roman de Boris Vian Et on tuera tous les affreux, To Hell With the Ugly est un jeu d'aventure qui suit l'histoire de Rock Bailey, un jeune homme dont la seule qualité est son physique remarquable. Lorsqu'il est mystérieusement kidnappé et torturé à la sortie d'un club de jazz, il entreprend de découvrir la vérité sur son enlèvement. Enquêtes, combats de rue et courses-poursuites en voiture : tous les ingrédients sont réunis pour recréer la vision fantasmée de Los Angeles de Boris Vian (il n'y a jamais mis les pieds lorsqu'il écrit le livre).



Les joueurs devront explorer les recoins les plus sombres de la Cité des Anges des années 50, recueillir des indices en interrogeant les habitants et interagir avec l'environnement. Mais parfois, le seul moyen d'obtenir les informations est d'utiliser ses poings, en faisant preuve de timing et de précision.

To Hell With the Ugly est le tout premier roman de Boris Vian à être adapté en jeu vidéo.La Poule Noire a choisi d'utiliser un style semi-réaliste pour les personnages afin de grossir leurs traits de caractère, le tout dans une représentation étonnante de la ville américaine, aux couleurs vibrantes et intenses.