To Hell With the Ugly est désormais disponible sur Nintendo Switch

Issu d'une coproduction entre ARTE France et La Poule Noire, To Hell With the Ugly entraîne le joueur dans une conspiration qui prend des proportions inattendues dès aujourd'hui sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au prix de 19,99€ sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

To Hell With the Ugly est un jeu d'aventure qui suit l'histoire de Rock Bailey, un jeune homme dont la seule qualité est son physique remarquable. Alors qu'il est mystérieusement kidnappé et torturé à la sortie d'un club de jazz, il entreprend de découvrir la vérité sur son enlèvement. Les joueurs devront explorer les recoins les plus sombres de la Cité des Anges des années 50, recueillir des indices en interrogeant les habitants et interagir avec l'environnement. Mais parfois, le seul moyen d'obtenir les informations est de sortir ses poings.

Provocateur et burlesque, To Hell With the Ugly parodie des romans noirs américains et navigue entre le polar et le roman d'anticipation. Il dénonce le culte des apparences à travers un héros sublime et une clinique aux pratiques eugénistes. L'opportunité d'adapter cette parodie des romans noirs américains a séduit La Poule Noire. Dans la lignée du livre, écrit à la première personne, le jeu propose d'incarner Rocky, "un personnage aux motivations et au comportement douteux...". Détective, mais aussi bagarreur, le héros devra livrer de nombreux combats contre différents adversaires qui se dressent sur sa route.