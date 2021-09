Tinykin - Un lilliputien à l'assaut de l'année 1991 en approche sur Nintendo Switch

Nouveau jeu développé par le studio français Splashteam situé à Montpellier, Tinykin nous plonge dans la peau de Milo, un Alien qui va devoir survivre dans un monde figé en 1991 où tout est bien trop grand pour lui. Grâce aux petites créatures appelées tinykin, il partira à l'exploration de diverses villes pour récupérer suffisamment d'éléments afin de lui permettre de repartir dans sa métropole.

Attendu dans le courant de l'été 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de Tinykin ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Milo débarque sur Terre et découvre qu'il est trop petit pour ce monde-là, qu'il n'y a plus personne et que le temps semble s'être arrêté en 1991 !

Unissez vos forces aux mystérieux tinykin et utilisez leurs pouvoirs uniques pour créer des échelles, des ponts, des bombes et plus encore !

Explorez des villes fondées par des fourmis, des coléoptères et d'autres insectes à l'intérieur d'une maison géante

Rencontrez des personnages et découvrez leurs histoires en progressant dans l'aventure

Attrapez plus d'une centaine de tinykin dans chaque ville, et utilisez leurs capacités spéciales pour sauter plus haut, enfoncer des portes et résoudre les problèmes!

Faites du skate sur la petite planche à savon de Milo ! Sautez, glissez sur des rampes et planez à travers toute la maison

Récupérez des améliorations pour le sac à bulles de Milo, construisez le musée d'Ardwin et achevez la mystérieuse machine de Ridmi!

Aidez-le à rentrer chez lui à travers une métropole lilliputienne, et percez à jour le plus gros mystère de la planète!