Tinykin - Le jeu d'exploration et de plateforme de Splashteam trouve une date de sortie

Développé par les français de Splashteam, Tinykin vient de dévoiler un tout nouveau trailer accompagné d'une date de sortie. Le jeu d'exploration et de plateforme en 3D sera officiellement de sortie le 30 août 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Tinykin est un jeu d'exploration et de plateforme en 3D, inspiré par des classiques du genre comme Pikmin et Paper Mario, ainsi que par les dessins animés du samedi matin des années 90 ("On met du fun dans toutes nos émissions"). Les joueurs sont libres d'explorer les environnements de la maison, chaque pièce étant dotée de ses propres cultures, civilisations et bien entendu, problèmes à résoudre. Rallumez la musique dans le salon, organisez une soirée mousse dans la salle de bain et partez à la recherche des pièces de la machine qui vous permettront de résoudre le puzzle de ce monde étrange.



L'exploration de cette maison n'est pas une mince affaire, Milo bénéficiera de nombreux coups de mains ! Non seulement les insectes locaux sont (pour la plupart) amicaux, mais Milo peut faire appel à l'aide des Tinykin, des créatures mystérieuses et colorées dont la raison de vivre semble être d'aider les aventuriers. Constituez votre essaim et demandez-leur de déplacer des objets trop lourds pour vous, de construire des échelles, d'ouvrir des passages obstrués et bien plus encore.

Si les Tinykin sont là pour l'aider à résoudre certains problèmes, Milo est pour sa part un prodige de la motricité. Courez, sautez et bondissez entre les obstacles, et déployez son planeur à bulles améliorable pour franchir des espaces plus larges encore. Les joueurs devront également maîtriser sa planche en forme de savon qui lui permet de surfer sur les bords de la table, sur des rails, des lignes et des toiles d'araignée instables. Quand on ne fait qu'un centimètre de haut, il faut être créatif !



Les joueurs PC peuvent jeter un coup d'œil au monde de Tinykin dès maintenant, grâce à une démo disponible sur Steam. Les joueurs consoles pourront bientôt mettre les mains sur le jeu, avant son lancement, avec une démo disponible le 23 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.