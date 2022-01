Tinykin dévoile son univers dans un nouveau trailer

Toujours attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans le courant de l'été , l'explorateur interstellaire Milo revient se jour nous dévoiler plus de détails concernant les péripéties qui l'attendent dans le jeu Tinykin. Prenant la forme d'un nouveau trailer, le studio Français Splashteam vous invite à découvrir un nouveau monde étrange où il ne fait pas bon de faire 2cm de haut.

Bienvenue dans le monde étrange et merveilleux de Tinykin, de l'éditeur tinyBuild et des développeurs de la Splashteam. Rejoignez Romain Claude et Marie Marquet, qui ont cofondé le studio, dans une visite de ses environnements miniatures pour un premier aperçu de l'univers qui s'offrira à vous sur PC et consoles cet été.



Inspiré par des classiques du genre comme Pikmin et Paper Mario, ainsi que par les dessins animés du samedi matin des années 90 (oui, cela ne nous rajeunit pas), Tinykinest avant tout un jeu d'exploration. Chaque pièce de la maison dans laquelle Milo se retrouve piégé représente un énorme espace à découvrir, avec ses propres cultures, civilisations et bien entendu, problèmes à résoudre.

Au cours de son aventure, Milo sera aidé par un essaim de créatures mystérieuses, mais utiles, nommées Tinykin. Charge à lui de les utiliser pour déplacer des objets imposants ou construire des échelles afin de grimper et d'accéder à de nouveaux passages (il n'y a pas toujours de porte malheureusement). De son côté, Milo est un prodige de la motricité, capable de franchir d'immenses espaces avec son planeur à bulles et de se déplacer dans la maison en surfant sur une savonnette.