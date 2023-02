Tiny Troopers: Global Ops - Le jeu de tir arcade disponible début mars sur Nintendo Switch

Le développeur Epiphany Games et Wired Productions viennent de donner de nouvelles infos concernant la sorte de Tiny Troopers: Global Op. Le jeu de tir arcade sera finalement disponible à partir du 9 mars 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents.

Guerre totale !

Garde-à-vous ! Les Tiny Troopers sont de RETOUR dans Global Ops, un jeu de tir d'arcade twin-stick au rythme endiablé !

Votre mission ? Diriger une escouade d'élite de spécialistes endurcis au cours d'une campagne épique de plus de 40 missions à travers 6 théâtres de guerre !

Lâchez vos troopers dans des batailles explosives au cœur de déserts brûlants, d'épaisses jungles étouffantes et de toundras glaçantes !

Multiplateforme à plusieurs !

Alliez-vous avec jusqu'à 4 joueurs en ligne en mode multiplateforme ! Profitez de classements mondiaux et associez les compétences de vos spécialistes comme les frappes aériennes, les drones, les packs de soin et les renforts pour submerger l'adversaire. Si vous hésitez encore à vous déployer en ligne, tentez la coop locale avec de 2 à 4 amis !

Aux armes !

Équipez-vous d'un redoutable arsenal de fusils, lance-roquettes, lance-flammes et pompes d'assaut, ou rejoignez l'hélicoptère pour manipuler d'énormes mitrailleuses et anéantir vos ennemis !

Gravissez les échelons !

Terminez des objectifs et gagnez de l'EXP pour améliorer les armes, les capacités et le rang de vos troopers dans le QG. Personnalisez leur apparence à l'aide de nouveaux uniformes/accessoires et de nouvelles têtes/couleurs de peau, ou augmentez leur survivabilité et leur efficacité au combat !

Renseignements ennemis

Vos ennemis sont équipés, organisés et prêts à en découdre ! Affrontez les adversaires les plus mortels, dotés de hordes de drones contrôlés par une IA avancée, d'insurgés et de sociétés militaires privées, et participez à des combats de boss haletants !

S'adapter et survivre

Les troopers répondent toujours à l'appel du devoir ! Attaquez-vous à un large éventail d'objectifs, dont des sauvetages VIP, des missions d'élimination ou de recherche/destruction et de la survie par vagues !

Adaptez-vous au champ de bataille avec des objectifs secondaires et secrets à découvrir et atteindre !