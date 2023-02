Tiny Thor - le dieu du Tonnerre revient dans une nouvelle aventure indé sur Nintendo Switch

L'éditeur Gameforge nous propose de découvrir ce jour Tiny Thor, le prochain jeu de leur laber Indie Forge. Attendu pour le second trimestre de l'année 2023, nous vous laissons visionner le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Découvrez des batailles de boss palpitantes et des énigmes physiques délicates dans plus de 30 niveaux créés à la main, tous présentés avec amour dans un art pixel 16 bits par le pixelliste vétéran Henk Nieborg (Spyro : A Hero's Tail, Contra 4, la série Shantae) et accompagnés d'une bande-son du compositeur Chris Hülsbeck (Star Wars : Rogue Squadron, Turrican). Des améliorations du personnage et des niveaux de défi à débloquer permettront aux joueurs de tester leur Mjölnir.