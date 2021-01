Tiny Lands : trouvez les 7 différences en 3D, un nouveau jeu sur Nintendo Switch

Trouvez les différences, mais cette fois-ci en 3D. Tiny Lands va bientôt débarquer sur Switch. Dans un style très minimaliste, le jeu vous proposera de résoudre le célèbre et intemporel jeu des 7 différences au fil de nombreux dioramas en 3D aux animations soignées. Aucune date de sortie pour le jeu sur Switch, la version Steam qui sort très bientôt est prioritaire. Rien sur le prix non plus mais en attendant une bande-annonce nous est proposée par les développeurs de Hyper Three Studio, vous pouvez la visionner ci-dessous, elle est accompagnée de la description du jeu par les développeurs eux-mêmes.

Qu'est-ce que Tiny Lands? Avez-vous déjà joué aux vieux jeux dans lesquels vous deviez trouver toutes les erreurs? Eh bien... Tiny Lands en extrait le concept de base, mais sort des méthodes traditionnelles des jeux des erreurs. Qu'est-ce qui le distingue des traditionnels jeux des erreurs? Habituellement, ce type de jeux présente une vue 2D typique grâce à laquelle vous n'avez qu'à regarder et comparer des images statiques en cliquant. Tout est différent ici! Résumons ce qui rend Tiny Lands si spécial:

, comme du feu, de la pluie, du tonnerre, de la neige, ou du vent ajoutent une sensation de charme à vos parties. Les environnements sont magnifiques ! Si vous jouez une partie à la plage, vous entendrez le son relaxant des vagues qui vont et viennent, le chant des mouettes, et autres... C'est très relaxant...

! Vous n'avez pas à vous soucier du temps que vous passez dans un stage. Vous pouvez simplement définir votre musique préférée et jouer à votre rythme. Aucune vie, car l'erreur est humaine, non? Alors, pourquoi punir les gens pour ça! C'est un jeu idéal pour siroter une bonne tasse de chocolat chaud par un jour de pluie et se détendre.

