Tiny Garden débarque sur Nintendo Switch

En plus de proposer des titres en version physique sur Nintendo Switch, Super Rare Games propose également ses services en tant qu'éditeur sous son label Super Rare Originals. Sorti en avril dernier sur Steam, le jeu Tiny Garden développé par Ao Norte va avoir le droit à la fin du mois à sa sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 26 Février 2026 , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Cultivez une grande variété de plantes, échangez-les contre des meubles uniques et personnalisez votre jardin dans ce mélange apaisant d'agriculture, de résolution d'énigmes et de stratégie. Sans score ni limite de temps, il s'agit avant tout de se détendre, d'expérimenter et de laisser libre cours à votre créativité !

TOUT EST UN JOUET DANS TINY GARDEN !

Tiny Garden est un mélange apaisant et sans stress d'agriculture, de casse-tête et de découverte, le tout dans un charmant jouet. Cultivez une variété de plantes, des légumes colorés aux fleurs fantaisistes, chacune avec ses propres mécanismes uniques à découvrir. Au fur et à mesure que votre jardin s'épanouit, échangez vos récoltes contre des meubles amusants et concevez votre propre espace magique.

UN JOUET AVEC UNE HISTOIRE

Avant que vous ne mettiez la main sur Tiny Garden, d'autres ont joué avec ce jouet. À travers des lettres, vous découvrirez une histoire sincère qui nous rappelle que les objets ne sont pas seulement des choses : ils renferment les traces de vies vécues et d'histoires partagées. Chaque nouvelle découverte offre plus qu'un simple meuble ou une plante : c'est un aperçu d'un lien plus profond.

DÉTENDEZ-VOUS, DÉCOUVREZ, CRÉEZ

Tiny Garden vous invite à tourner la manivelle, à faire bouger les choses et à profiter d'une expérience saine et réfléchie. Chaque tour doit être mûrement réfléchi : chaque décision et chaque nouvelle plante peuvent révéler des surprises cachées ou débloquer la prochaine étape dans l'évolution de votre jardin. Il n'y a pas de mauvais choix ici, juste un voyage relaxant où vous pouvez vous détendre, explorer et créer sans pression.