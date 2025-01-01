Tiny Bookshop - Votre librairie ambulante est disponible en version physique sur Nintendo Switch

Déjà disponible depuis août 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents, Maximum Entertainment France, le développeur Neoludic Games, Skystone Games et Silver Lining Interactive ont officiellement mis à disposition des joueurs Tiny Bookshop en version physique sur Nintendo Switch et PS5 dans tous les étals de l'Hexagone. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de simulation et de gestion narratif, Les fans peuvent enfin tenir entre leurs mains un petit bout de Bouquainville-sur-Mer, avec tout le charme chaleureux de leur aventure préférée dans une librairie indépendante.

Remplissez votre petite librairie d'une variété de livres et d'objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.

Décorez votre petite librairie avec des objets. Vous voulez des plantes partout ? Ou peut-être préférez-vous un éclairage à la bougie un peu sinistre ? Chaque objet posé affecte votre clientèle et offre de nouvelles mécaniques.

Recommandez le bon livre à la bonne personne ou essayez d'ouvrir ses horizons. Parfois, tout ce dont on a besoin pour un nouveau coup de cœur, c'est d'un coup de pouce !

Rencontrez les habitants excentriques de Bouquainville et aidez-les ! Ils ne mordent pas, c'est promis :)

Approvisionnez votre librairie en plusieurs genres pour satisfaire les habitudes de lecture des gens du coin et voyez votre clientèle augmenter. Chaque quartier de la ville attire une population un peu différente, alors c'est en connaissant bien votre public que vous ferez prospérer votre librairie !

Explorez les coins pittoresques de Bouquainville-sur-Mer et apprenez à connaître la ville comme votre poche. Découvrez son histoire. Que s'est-il passé ? Et qui était vraiment Saint Bouquain ?

Découvrez des secrets, collectionnez des objets et faites grandir votre collection de timbres en explorant les moindres recoins de Bouquainville. Qui sait ce que vous découvrirez ?