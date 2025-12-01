Tiny Bookshop s'offre une version physique sur Nintendo Switch
Votre bibliothèque itinérante s'apprête à reprendre du service en début d'année 2026. Initialement sorti en août 2025 au format dématérialisé, Tiny Bookshop aura le droit à une édition physique dès le 10 avril 2026 sur Nintendo Switch et PS5. Cette sortie est le fruit d'un nouveaupartenariat entre Maximum Entertainment France, le développeur Neoludic Games, Skystone Games et Silver Lining Interactive.
Désormais, les fans de longue date comme les nouveaux peuvent ajouter Tiny Bookshop à leur collection de jeux physiques. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.
Les éditions physiques pour PlayStation 5 et Nintendo Switch comprennent un code de téléchargement de la bande originale numérique, un code de téléchargement pour le livre d'art numérique, et un marque-page Tiny Bookshop exclusif, un souvenir pour les fans qui souhaitent ajouter ce jeu chaleureux à leur collection.
Laissez tout derrière vous pour ouvrir une petite librairie en bord de mer dans ce jeu de gestion narratif et cosy.
Remplissez votre petite librairie d'une variété de livres et d'objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.
- Décorez votre petite librairie avec des objets. Vous voulez des plantes partout ? Ou peut-être préférez-vous un éclairage à la bougie un peu sinistre ? Chaque objet posé affecte votre clientèle et offre de nouvelles mécaniques.
- Recommandez le bon livre à la bonne personne ou essayez d'ouvrir ses horizons. Parfois, tout ce dont on a besoin pour un nouveau coup de cœur, c'est d'un coup de pouce !
- Rencontrez les habitants excentriques de Bouquainville et aidez-les ! Ils ne mordent pas, c'est promis :)
- Approvisionnez votre librairie en plusieurs genres pour satisfaire les habitudes de lecture des gens du coin et voyez votre clientèle augmenter. Chaque quartier de la ville attire une population un peu différente alors c'est en connaissant bien votre public que vous ferez prospérer votre librairie !
- Explorez les coins pittoresques de Bouquainville-sur-Mer et apprenez à connaître la ville comme votre poche. Découvrez son histoire. Que s'est-il passé ? Et qui était vraiment Saint Bouquain ?
- Découvrez des secrets, collectionnez des objets et faites grandir votre collection de timbres en explorant les moindres recoins de Bouquainville. Qui sait ce que vous découvrirez ?