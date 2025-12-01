Tiny Bookshop s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Votre bibliothèque itinérante s'apprête à reprendre du service en début d'année 2026. Initialement sorti en août 2025 au format dématérialisé, Tiny Bookshop aura le droit à une édition physique dès le 10 avril 2026 sur Nintendo Switch et PS5. Cette sortie est le fruit d'un nouveaupartenariat entre Maximum Entertainment France, le développeur Neoludic Games, Skystone Games et Silver Lining Interactive.

Désormais, les fans de longue date comme les nouveaux peuvent ajouter Tiny Bookshop à leur collection de jeux physiques. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant.

Les éditions physiques pour PlayStation 5 et Nintendo Switch comprennent un code de téléchargement de la bande originale numérique, un code de téléchargement pour le livre d'art numérique, et un marque-page Tiny Bookshop exclusif, un souvenir pour les fans qui souhaitent ajouter ce jeu chaleureux à leur collection.

Laissez tout derrière vous pour ouvrir une petite librairie en bord de mer dans ce jeu de gestion narratif et cosy.

Remplissez votre petite librairie d'une variété de livres et d'objets, installez-la dans des lieux pittoresques et apprenez à connaître les habitants de Bouquainville.