Tin & Kuna trailer - De l'action en roue libre débarque sur Nintendo Switch

Dévoilé par Aksys Games lors de la New Game+ Expo, Tin & Kuna est un mélange d'action / aventure attendu sur Nintendo Switch et autres plateformes à partir du 20 septembre 2020 . Pour faire plus ample connaissance avec le titre, nous vous laissons ci-dessous le trailer dévoilé ce jour, ainsi qu'un bref descriptif.

Lorsque Tin & Kuna brisent accidentellement le Prism Orb de leur monde d'origine et libèrent les ténèbres qui s'y trouvent, Tin est transformé, obligeant Kuna à se lancer dans un voyage pour sauver son ami. Explorez des niveaux colorés et chaotiques remplis d'énigmes et de périls en roulant et en rebondissant dans les environnements et en fonçant et en frappant sur les blocs. En surmontant divers ennemis et dangers, Kuna rétablit progressivement l'équilibre du monde. Mais lorsqu'il atteint le Prism Orb une nouvelle aventure commence ! Tin est déverrouillé en tant que nouveau personnage jouable puissant, ce qui amène les défis à un tout nouveau niveau de difficulté. Les joueurs devront utiliser toutes leurs compétences et toutes les capacités de leur arsenal pour équilibrer le monde. Tin & Kuna a été classé E pour tous par le ESRB.