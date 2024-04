Times & Galaxy - Les secrets des aliens bientôt sur Nintendo Switch

Après Speed Dating for Ghosts, Fellow Traveller est de retour avec une nouvelle création tout aussi atypique : Times & Galaxy. Se présentant comme un jeu d'aventure où un robot incarne un journaliste à la recherche des petits secrets des aliens, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du mois de juin . En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Copychaser Games, les créateurs de Speed Dating for Ghosts, a créé Times & Galaxy, un jeu drôle et sincère sur les extraterrestres de l'espace et la richesse des histoires qui composent leur vie quotidienne. Dans un système solaire peuplé de lézards de l'espace (augers), de goo people (xeel), de robots (robos) et d'autres espèces hétéroclites - y compris des humains ordinaires, bien que souvent flamboyants - les joueurs se glisseront dans la peau d'un nouveau robot stagiaire pour le journal holistique le plus réputé du système, le Times & Galaxy.

Votre objectif ? Prouver que les robots peuvent faire des reportages, faire la connaissance de tout un tas d'extraterrestres, et peut-être garder le poste à la fin de tout cela.