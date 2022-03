Time on Frog Island annoncé sur Nintendo Switch

Projet de Copenhagen initialement connu sous le nom de Trading Time: A Croak Tale, le jeu Time on Frog Island vient d'être confirmé pour une sortir sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Attendu pour cet été , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Dans Time on Frog Island, un marin fait naufrage sur une île étrange après une terrible tempête et il se réveille pour trouver son bateau en ruines. Serrant sa précieuse plante en pot, le chien de mer tente de réparer son bateau et de retrouver son chemin. Mais les habitants, qui ressemblent à des grenouilles, ne parlent pas sa langue et ne sont pas prêts à lui donner les objets dont il a besoin sans contrepartie ! Un réseau spaghetti de métiers l'emmènera partout sur cette île étrange alors qu'il cherche des matériaux pour réparer son bateau.

Rencontrez des personnages sympathiques, résolvez des énigmes, trouvez des trésors cachés et bien d'autres choses encore en explorant cette île de type sandbox.

Caractéristiques :

Explorez à votre propre rythme

Tracez votre propre chemin dans ce bac à sable insulaire, vous ne savez jamais ce qui vous attend au prochain coin de rue !

Apprenez à connaître les grenouilles locales et aidez-les quand vous le pouvez.

Découvrez de nouveaux objets en pêchant et en cultivant, et concoctez de simples breuvages qui changeront votre façon de traverser l'île.

Apprenez des grenouilles et mettez vos nouvelles compétences à l'épreuve autour de l'île.

Échangez pour réparer votre bateau

Demandez autour de vous les objets dont vous avez besoin, mais n'oubliez pas que vous devrez peut-être rendre service à une grenouille pour obtenir ce que vous voulez.

Résolvez des énigmes intéressantes pour mettre la main sur les objets nécessaires.

Essayez de ne pas trop vous laisser distraire par la vie sur l'île !

Expérimentez avec tout !

Courir plus vite, sauter plus haut, tomber plus lentement, tout est possible si vous tenez le bon objet.

Découvrez différentes façons d'effectuer ces échanges cruciaux.

Chaque objet que vous ramassez peut s'avérer être la clé de quelque chose de plus important.