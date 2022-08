Thymesia - Le nouvel action-RPG sous fond d'alchimie s'offre une version Cloud sur Nintendo Switch

Nouvel Action-RPG signé Team17 et OverBorder Studio, Thymesia vient d'être confirmé sur Nintendo Switch en version Cloud Gaming. Proposé au prix de 29,99€ nous vous laissons découvrir l'histoire du titre dans la vidéo de présentation ci-dessous.

Traquez vos ennemis, déchaînez des pouvoirs délétères et découvrez la vérité tapie dans vos souvenirs.

Jadis prospère, le royaume d'Hermes a basculé dans les ténèbres.

Considérée comme la réponse à tous les problèmes, l'alchimie était une pratique très répandue dans tout le royaume. Les habitants en faisaient même usage chez eux à différentes fins. Lorsque le prix à payer est devenu trop élevé, les autorités ont tenté à plusieurs reprises de mettre fin à l'utilisation de l'alchimie, en vain. En voulant remédier au problème, elles n'ont fait que précipiter la crise. En quelques jours, les lieux ont sombré dans le chaos absolu, et des monstres infectés rôdent désormais dans les rues souillées de sang. Il n'y a plus aucun espoir de remède.

Corvus représente le dernier espoir du royaume. Le destin d'Hermes repose entre ses plumes. La vérité se cache au plus profond des souvenirs éparpillés par Corvus à travers ce monde impitoyable, et c'est seulement en les réunissant tous qu'il pourra sauver le royaume. Hélas, à chaque fois qu'il tente de découvrir la vérité en replongeant dans ses souvenirs, de nouveaux secrets émergent.

Éléments principaux

Maîtrisez les maladies : Emparez-vous des armes pestiférées maniées par les boss terrifiants et les ennemis redoutables qui vous font face. Puissent-ils récolter les germes qu'ils ont semés, car tel sera le prix de votre survie face aux horreurs qui rôdent dans ce royaume désolé !

Déchaînez le corbeau : Transformez-vous en corbeau au combat. Lancez vos plumes comme des dagues pour interrompre les attaques de vos ennemis et portez le coup de grâce tel un prédateur féroce.

Combattez comme vous l'entendez : Améliorez et modifiez les manœuvres de base et les armes pestiférées de Corvus. Définissez votre propre style de jeu et relevez à votre façon les défis qui vous attendent.

Affrontez des ennemis impitoyables : Corrompus par la pestilence, la monstruosité des ennemis n'a d'égale que leur agressivité. Autant dire qu'ils ne vous feront pas de cadeaux.

Retrouvez les fragments de vos souvenirs : Replongez dans les souvenirs de Corvus pour reconstituer son passé, et tentez de lever le voile sur la vérité qui s'y cache.