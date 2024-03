Thunder Ray - Le Punch-Out!-Like dévoile son édition physique sur Nintendo Switch

Développé par les argentins de Purple Tree, Thunder Ray se présente comme un Punch-Out!-Like où nous incarnons un humain prêt à défier la galaxie après avoir tout gagné sur Terre. Sorti en septembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, eastasiasoft vient de confirmer qu'une version physique sera proposée dans le courant de l'été 2024 en partenariat avec Playasia. Les précommandes seront ouvertes à partir du 14 mars 2024, nous n'avons pas d'informations cependant quant à la présence du DLC du jeu Forgotten Duel.

Entrez sur le ring et découvrez l'action palpitante de notre jeu de boxe d'arcade rétro, mais avec une touche moderne ! Préparez-vous à lancer des jabs, des crochets et des uppercuts tout en affrontant une liste d'adversaires colorés et excentriques. Le jeu présente des animations HD méticuleusement réalisées, donnant vie à chaque personnage avec des détails époustouflants et des mouvements fluides.

FONCTIONNALITÉS :