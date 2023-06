Three Minutes To Eight se dévoile sur Nintendo Switch

Assemble Entertainment et Chaosmonger Studio ont profité du Guerrilla Collective Showcase pour présenter un nouveau trailer de leur prochain jeu d'aventure Three Minutes To Eight. Attendu dans le courant de l'année 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Je me suis réveillé en me sentant ████ . C'est encore une soirée pluvieuse à ██████. Je me demande si ████ rêve ████ doit s'échapper. ████ robot. ████ devenir fou. ████ un meurtre ? Et si ████ perdait la tête. Une forte explosion. Je pense qu'il pourrait s'agir de ████ encore ████. Je devrais demander à ████ de faire une boucle. "

Situé dans un futur proche, Three Minutes To Eight est un jeu d'aventure en pixel art qui sort des sentiers battus en introduisant un rebondissement intriguant : le protagoniste est destiné à trouver la mort à 07h57 précises. Mais l'espoir n'est pas perdu. C'est à vous de découvrir ce qui se cache sous la terre, de découvrir des chemins secrets, de trouver des moyens de tromper la mort et de débloquer plusieurs fins. Chaque run est différent, avec des éléments aléatoires et des événements uniques, vous poussant à revisiter le jeu plusieurs fois pour découvrir tous ses mystères cachés. Retrouvez-vous dans une expérience de jeu en constante évolution, imitant un état d'esprit à la limite de la conscience, où tout est possible mais reste insaisissable.

Principales caractéristiques de Three Minutes to Eight :