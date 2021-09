THQ célèbre son 10ème anniversaire avec un Digital Showcase

Nouveau coup de vieux en cette année 2021, la société THQ Nordic souffle sa 10ème bougie en cette dernière partie de l'année. Pour l'occasion, un THQ Nordic Digital Showcase vient d'être annoncé, pour nous permettre de découvrir leurs prochains titres à paraître sur consoles et PC. Même si l'on se doute que les jeux Nintendo Switch seront fortement minoritaires, l'occasion est idéale pour voir ce que le studio a dans le ventre.

Prenez vos agendas, le Digital Showcase de THQ Nordic débutera le 17 septembre 2021 à 21h (heure de Paris) . Pour suivre l'événement il vous suffira d'aller sur leur page Youtube officielle, ou encore leur chaîne Twitch.

Le showcase sera animé par Geoff Keighley, producteur exécutif et hôte des Game Awards, et présentera six annonces de nouveaux jeux qui vous feront voyager dans le temps et l'espace. Assistez au retour de franchises légendaires, dont certaines pour lesquelles les fans attendent depuis des décennies de mettre la main sur un nouveau volet, et vous pouvez également vous attendre à voir des suites de jeux bien-aimés. Nous espérons que vous êtes prêts, les enfants !

Nous prévoyons également de dévoiler de nouvelles informations et des images du jeu de rôle ELEX II, un jeu de science-fiction à monde ouvert, et du prochain CRPG Expeditions : Rome se joindra à l'émission pour faire une démonstration du dernier et du meilleur gameplay ! Si vous vous connectez quelques minutes plus tôt, vous pourrez également avoir un aperçu de ce sur quoi nos amis de HandyGames ont travaillé dernièrement dans le pré-show.