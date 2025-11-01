This is Fine: Maximum Cope - Le mème s'offre un jeu vidéo et une sortie physique sur Nintendo Switch

Dans la catégorie "encore un mème qui se transforme en jeu vidéo", nous accueillerons très bientôt This is Fine: Maximum Cope sur Nintendo Switch et supports concurrents. En parallèle de la version dématérialisée, Numskull Games, le développeur indépendant Hero Concept et Maximum Entertainment France ont annoncé un partenariat pour proposer ce metroidvania dessiné à la main en version physique sur Nintendo Switch et PS5. Les boîte seront ainsi disponible dans les boutiques de l'Hexagone au printemps 2026 .

This Is Fine: Maximum Cope est un jeu d'aventure metroidvania dessiné à la main, inspiré du célèbre meme "This is Fine". Vous incarnez Question Hound, un petit chien poli prisonnier de son subconscient en pleine spirale.

Explorez cinq mondes surréalistes et déjantés, inspirés de vos émotions les plus inconfortables (comme cette fois où vous avez répondu à un signe de la main qui ne vous était pas adressé). Affrontez vos démons intérieurs et débloquez des pouvoirs, des bonus et juste assez de café pour tenir le coup.

Caractéristiques :