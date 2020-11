Third Editions se met en solde pour le Black-Friday

Le Black-Friday est là, et il n'épargne pas Third Editions. Des maintenant et jusqu'à dimanche soir à 23h59 , une large sélection de livres est en soldes sur le site de l'éditeur.

Parmi ces ouvrages, pourront intéresser notamment les fans de la firme du plombier moustachu :

Générations Mario. C'est l'histoire d'un plombier... d'Alexis Bross et Loup Lassinat-Foubert, qui voit son prix coupé en deux et passe à 12,45€.

Zelda. Chronique d'une saga légendaire - Volume 2 de Valérie Précigout, lui aussi moitié moins cher à 12,45€

Mais aussi les ouvrages de la collection Level Up (en 4 volumes), ou encore L'année Jeu Vidéo : 1998 qui revient notamment sur Ocarina of Time.



À vos portefeuilles, le Black-Friday littéro-vidéoludique est ouvert chez Third Editions. En fin d'article vous pourrez retrouver une image montrant l'intégralité des ouvrages en soldes sur ce lien.