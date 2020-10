Third éditions présente ses ouvrages illustrés : Pixel SNES et Voyagez au Japon. Du pixel au réel

Combien de fois Third éditions a dû répondre à la fameuse question "y-a-t'il des illustrations dans vos livres" ? La maison d'édition reconnue pour ses ouvrages qualitatifs met à disposition de ses lecteurs en ce mois d'octobre non pas un, mais bien deux livres qui fourmillent d'illustrations en tout genre :

L'ART DU PIXEL : SNES

Écrit par Robert Bannert et Christine Bauer, L'art du Pixel : SNES rend hommage aux plus beaux jeux de la Super Nintendo. Sprites gigantesques et environnements fourmillant de détails vous attendent dans ce volumineux ouvrage de 272 pages agrémentées de textes.