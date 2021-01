Third éditions dévoile son nouvel ouvrage : Les Mémoires du Jeu Vidéo Japonais

Si aujourd'hui le jeu vidéo est au Japon ce que la cerise est au gâteau, il a fallu compter sur des développeurs passionnés pour pouvoir développer ce nouveau secteur en pleine émergence fin des années 70. Voyant le potentiel des jeux vidéo de l'autre côté du Pacifique, le Japon et plusieurs programmeurs ont eu pour challenge de s'approprier le genre de et développer un genre bien à lui.

Si aujourd'hui nous entendons beaucoup parler des développeurs et studios de renom, Third éditions nous propre un ouvrage recueillant les récits des pionniers du jeu vidéo japonais, dans un ouvrage dénommé Les Mémoires du Jeu Vidéo Japonais. Dès à présent disponible en édition standard et édition First Print, nous vous laissons ci-dessous un descriptif, accompagné des visuels des deux versions.

À la fin des années 1970, le Japon est sur le point d’exploser dans le bon sens du terme. L’économie du pays est au beau fixe, prête à soutenir la révolution numérique qui a déjà commencé en Californie avec l’essor des ordinateurs personnels. Admiratifs, les fabricants d’électronique japonais produisent leurs propres modèles, et rapidement, des machines comme le NEC PC-8001 ou le Sharp MZ-80K permettent aux élèves et étudiants de s’initier à la programmation. Dans le même temps, Space Invaders rencontre un succès mondial, et de nombreux logiciels sont importés depuis les États-Unis. Logiquement, nos jeunes programmeurs en herbe se tournent vers les jeux vidéo. En une petite dizaine d’années, le Japon s’est emparé du jeu vidéo pour l’accommoder à sa sauce. Ce livre entend donner la parole à quelques-uns des développeurs qui ont contribué au mouvement. Certains sont connus, d’autres moins. Certains ont inventé des genres, d’autres ont magnifié ceux qui existaient déjà. Il y a eu des amitiés et des rivalités, des succès et des échecs. Ce tour d’horizon n’a bien sûr rien d’exhaustif, et les témoignages recueillis ici sont à prendre pour ce qu’ils sont : des récits personnels d’une époque au cours de laquelle le Japon a redéfini la notion de jeu vidéo. Une époque de créativité débridée, de travail acharné et de stratégie économique, influencée par l’offre et la demande, le piratage, ou encore l’ambition de toute une génération. Telle est l’histoire des Mémoires du jeu vidéo japonais.

Les Mémoires du Jeu Vidéo Japonais

Les Mémoires du Jeu Vidéo Japonais - First Print Edition

