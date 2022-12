Third éditions dévoile ses ouvrages de décembre : Le monde selon Final Fantasy et La Game Boy en 350 jeux

Nous y sommes, le mois de décembre est là, et vient avec lui les habituels cadeaux de Noël. Si comme nous vous êtes des joueurs passionnés, peut-être qu'un peu de lecture vous détendra durant cette période. Third éditions vient justement de dévoiler ses deux grosses sorties du mois de décembre : Le monde selon Final Fantasy et La Game Boy en 350 jeux. Les ouvrages sont tous les deux disponibles sur la boutique en ligne de Third éditions pour les versions First Print. Les versions classiques quant à elles peuvent être trouvées dans vos librairies et sites en ligne habituels.

Le monde selon Final Fantasy

Auteur : Rémi Lopez

Pages : 312

Couverture : Cartonnée - Illustration de Vincenzo Riccardi

Format : 220 x 310 mm

Edition First Print : Couverture exclusive, jaquette réversible, ex-libris & fichier ePub

Description de l'ouvrage En trente-cinq ans d’existence, Final Fantasy a su capturer l’imagination d’un public toujours plus large ; difficile pourtant d’en expliquer la raison. L’aventure du RPG japonais, dont la saga de Square Enix est sans nul doute le plus prestigieux ambassadeur, a décidément quelque chose de particulier dans le monde du jeu vidéo, et peut-être même dans celui de la fiction. Il n’est pas nécessaire de se focaliser sur les nombreux emprunts à la mythologie, ses dieux et ses bestiaires pour voir en Final Fantasy une énième tentative d’écrire le grand récit de l’humanité. Au travers des siècles, nous n’avons cessé de dépeindre l’homme dans toute sa complexité, en utilisant le récit comme la forme la plus à même de transmettre les idées les plus subtiles. Final Fantasy, en faisant briller ces éléments et structures universelles communes à bien des civilisations, nous raconte encore une fois à quel point l’existence elle-même a tout d’une fantaisie, que l’imagination est un langage exprimant une vérité qui, peut-être, nous dépasse, mais dont l’art se fait le canevas. À travers les travaux de Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Erich Neumann, Mircea Eliade ou encore Jordan Peterson, ce livre tâchera de faire émerger l’essence de Final Fantasy, qui est à certains égards un récit mythologique moderne.

La Game Boy en 350 Jeux

Pages : 376

Format : 240 x 240 mm

Couverture : Cartonnée - Illustration de Marion Millier

Description de l'ouvrage Plus de trente ans après sa sortie, la Game Boy, console mythique de Nintendo, est encore bien placée dans le coeur des fans de jeux vidéo. Bien qu’aujourd’hui le moindre smartphone la renvoie à la préhistoire du jeu vidéo, cette portable pionnière parvient toujours à capter l’attention grâce à sa ludographie unique : Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid, Mega Man, Castlevania, Gradius, Final Fantasy et bien d’autres. Ce sont les jaquettes cultes de ces jeux que nous vous proposons de redécouvrir dans cet ouvrage. Ce livre a été réalisé en étroite collaboration avec certains des collectionneurs les plus renommés au monde, afin de réunir la sélection la plus variée possible des titres mythiques de la machine, qu’ils soient japonais ou occidentaux. Ce retour dans le temps richement illustré couvre près de 350 jeux et apparaît comme un témoignage vibrant de la joie qu’a su apporter cette console de poche.

