Third éditions dévoile son nouvel ouvrage : L'Histoire de la Wii

Alors que Nintendo était en perte de vitesse avec sa Nintendo 64 et sa Nintendo Gamecube face à la concurrence de Sony et Microsoft, une console a su relever la barre et changer notre mode de consommation du jeu vidéo. Sous la houlette de Satoru Iwata, l'arrivée de la Nintendo Wii a très clairement chamboulé le marché du jeu vidéo, et offert à Nintendo une nouvelle voie pour concurrencer ses autres concurrents sans entrer dans la course à la puissance.

Et pourtant malgré l'importance de l'arrivée de la Nintendo Wii sur le marché, très peu d'ouvrages ont été dédiés entièrement sur cette dernière. L'auteur Thomas Pillon, épaulé par l'éditeur Third éditions, a souhaité rectifier le tir en proposant aux lecteurs un tout nouvel ouvrage intitulé L'Histoire de la Wii. Dès à présent disponible sur la boutique de Third éditions, et autres revendeurs, nous vous laissons ci-dessous la description officielle du livre ainsi que quelques informations supplémentaires.

Description de l'ouvrage L’instant est historique : ce matin du 17 mai 2005, en extirpant de sa poche intérieure un premier prototype de celle que l’on appelle encore la « Révolution » pour l’offrir aux yeux des spectateurs présents au sein du Kodak Theater de Los Angeles, Satoru Iwata, président de Nintendo, met fin à des mois de spéculations autour de la future console de salon de la société japonaise.

Six mois après sa sortie, la console Wii est encore introuvable en magasins. Un indice du succès sans commune mesure que va rencontrer la machine de Nintendo, qui va ramener autour de la marque le public familial qu’elle a toujours visé. La cause ? Sa manette révolutionnaire à détection de mouvements, la Wiimote.Dix ans après que la Wii fut mitraillée de flashs en ce matin de printemps californien, la console devint le cinquième support à dépasser le seuil symbolique des cent millions d’exemplaires vendus dans le monde.Fruit de toutes les passions, la console de Nintendo va concentrer en seulement six ans de commercialisation active une myriade de phénomènes comme on ne l’observe que très rarement dans ce médium encore si jeune qu’est le jeu vidéo.

L'édition First Print (nombre d'exemplaires limité) comprend : Le livre L'histoire de la Wii. Révolution de palais à Kyoto

Une couverture exclusive de Pierre Roussel

Une jaquette réversible reprenant la couverture de l'édition classique

Un ex-libris de Pierre Roussel

Le livre au format numérique (ePub & MOBI) Caractéristiques Pages : 224

Couverture : Souple - Illustration de Pierre Roussel

Format : 170 x 240 mm

Edition First Print : Jaquette réversible, ex-libris, fichiers ePub et MOBI

